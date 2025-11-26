Faiz indirimi beklentisi ve doların zayıflaması altına yaradı: Fiyatları iki haftanın zirvesinde

Spot altın yüzde 0,8 artışla ons başına 4 bin 161,10 dolara yükselerek 14 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesini görürken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 159 dolara geriledi.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından Türkiye'de altının gram fiyatında da yükseliş oldu. Gram altın yüzde 0,8 yükselişle 5 bin 682 lira seviyesinde seyrini sürdürüyor.

Dolarda düşüş var

Cnbc-e'de yer alan habere göre ABD'deki yeni veriler ve Fed cephesinden gelen güvercin mesajların ardından dolar endeksi bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar, Fed başkanlığı için öne çıkan adayın daha yumuşak bir para politikası yaklaşımı benimseyebileceği yönünde pozisyon almaya başladı. Bu durum, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip kıldı.

Tahvil faizleri ve güçlenen faiz indirimi olasılığı

Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirileri, bir önceki seansta görülen bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyretti.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed’in faiz yönetim sisteminin zorlandığını ve sadeleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Piyasalarda aralık ayında faiz indirimi ihtimali geçen hafta yüzde 50 seviyesindeyken, bu hafta yüzde 84’e yükseldi.

Altın, faiz ortamının düşük olduğu dönemlerde getirisi olmadığı için genellikle daha güçlü performans gösteriyor.

Hafta boyunca takip edilen ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi çarşamba günü açıklanacak.

Çin’in altın ithalatı sert düştü

Dünyanın en büyük tüketicisi Çin’in Hong Kong üzerinden yaptığı net altın ithalatı, Ekim’de bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 64 geriledi.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Gümüş yüzde 1 yükselişle ons başına 51,87 dolara çıktı. Platin yüzde 0,2 düşerek 1.550,40 dolar oldu. Paladyum ise yüzde 0,5 kayıpla 1.390,66 dolara geriledi.