Faiz korkusu altını fena yordu!

EVRİM KÜÇÜK

Altın piyasasında aylar süren yükselişin ardından sert bir soluklanma dönemi başladı. Ocak ayında ons başına 5.594 dolar ile tarihi zirvesini gören değerli metal, son haftalarda artan satış baskısıyla 4.200 dolardaki kritik teknik seviyelerin altına geriledi. Piyasada düzeltmenin ne kadar derinleşeceğine dair ipuçları arıyor.

Enerji kaynaklı enflasyon sarı madeni baltaladı

Altın, yılın başından bu yana yüzde 3,5 değer kaybetti. Dün öğle saatlerinde ons fiyatı 4.168 dolara indi. Fiyatlar yalnızca son 1 haftada yüzde 6, 1 ayda yüzde 12 düşüp piyasa açısından 200 günlük hareketli ortalamanın da altına sarkmış durumda. Son dönemde altının aleyhine çalışan faktörlerin sayısı artıyor.

● ABD’nin İran’a yönelik yeni askeri operasyonları ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşırken, enerji maliyetlerinden kaynaklanan enflasyon korkuları yeniden güç kazandı.

● Bu tablo yatırımcıları Fed’in faiz artırımı ihtimalini yeniden fiyatlamaya yöneltti.

● Beklentilerin üzerinde gelen ABD istihdam verileri de bu süreci destekledi. Güçlü istihdam piyasası, Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği görüşünü güçlendirdi.

● Yükselen reel faizler altın gibi getiri sağlamayan varlıkların cazibesini azaltıyor.

● Piyasadaki kırılganlığın bir diğer nedeni ise yatırım talebindeki yavaşlama. ETF piyasasında iştah zayıflıyor. Bloomberg verilerine göre altın ETF varlıkları yılbaşından bu yana 88 ton azalarak 3.048 tona geriledi. Spekülatif fon pozisyonları da son iki yılın dip seviyelerine yakın seyrediyor.

Uzmanlar kırılganlığın süreceği uyarısı yapıyor

● Standard Chartered’a göre altın destekli ETF’lerden çıkışlar hızlanırken, zarar eden pozisyonların artması yeni satışları tetikleyebilir. Banka, özellikle 4.250 dolar seviyesinin kritik olduğunu, aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 4.100 dolar civarının yeni destek bölgesi olarak öne çıktığını belirtiyor.

● Saxo Bank ise altındaki düşüşün yalnızca teknik bir düzeltme olmadığını düşünüyor. Kuruma göre yatırımcılar artık merkez bankası alımları ve jeopolitik risklerden çok petrol fiyatları, tahvil getirileri ve doların seyrine odaklanıyor. Bu nedenle güvenli liman özelliği kısa vadede ikinci planda kalmış durumda.

● Citi, reel faizlerin dengelenmesi, doların güçlenmesi ve güvenli liman talebinin zayıflaması nedeniyle üç aylık altın hedefini 4.300 dolardan 4.000 dolara çekti. Bankaya göre merkez bankası alımlarındaki yavaşlama ve ETF girişlerindeki zayıflama, yükseliş trendinin hız kesmesinde etkili oluyor.

Buna karşın uzun vadeli görünüm tamamen bozulmuş değil. Hem Citi hem de diğer kurumlar, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme politikaları, yüksek kamu borçları ve jeopolitik kırılganlıkların altını desteklemeye devam edeceği görüşünde birleşiyor.

Toparlanma için kritik seviyeler

● Uzmanlara göre kalıcı bir ateşkes, petrol fiyatlarında normalleşme ve Fed’in yeniden faiz indirimlerine yaklaşması altın için yeni bir yükseliş dalgasının önünü açabilir. Aksi halde piyasa kısa vadede 4.000 dolar seviyesini test etmeye devam edebilir. Analistlere göre altının yeniden güçlü bir yükseliş hikayesi oluşturabilmesi için önce teknik görünümünü düzeltmesi gerekiyor.

● 4.100-4.075 dolar: İlk güçlü destek bölgesi.

● 4.250 dolar: ETF yatırımcılarının zarar bölgesine geçtiği eşik.

● 4.500 dolar: Trendin toparlandığına işaret edecek ilk direnç.

● 4.600 dolar: 50 günlük ortalama ve yükselişin yeniden güç kazanması için aşılması gereken seviye.