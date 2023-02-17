Faiz yükü altına ağır geldi

Evrim KÜÇÜK

ABD’de güçlü seviyede gerçekleşen istihdam verileri sonrasında enflasyon da beklentinin üzerinde açıklanınca altın piyasasında görünüm bozuldu. ‘Tahvil sat, dolar al’ sinyali gönderen bu veriler ons altını birkaç gün içinde 1960 dolardan 1835 dolara çekti. Bu düşüş gram altına da yansıdı.

Uzmanlar altın için kritik bir dönemden geçildiği ve kısa vadede düşüş eğiliminin sürebileceği uyarısı yapıyor. Fed’in beklentilerin üzerinde faiz artırımlarının yolunun açılması altında satış baskısının sürebileceği anlamına geliyor. Şu an için ABD’nin toplam politika faizi yüzde 4.50-4.75 aralığında ve Fed tarafından gelen açıklamaların tonu giderek sertleşiyor.

Deutsche Bank: Fed faizi %5.60’a kadar çıkabilir

New York Federal Rezerv Başkanı John William işgücü piyasasının bu denli güçlü olduğu bir ortamda enfl asyonun beklentilerin ötesinde uzun bir süreliğine yüksek kalabileceğini bu sebeple politika faizini gerektiği kadar yükseltmeye devam etmelerini gerektiğini belirtiyor.

Deutsche Bank daha önceki değerlendirmelerinde Fed’in 2023 yılı için toplam politika faizini yüzde 5.1 ile zirve seviyeye kadar çıkarabileceğini değerlendirirken artık bu zirvenin yüzde 5.60 seviyesine kadar yükselebileceği yorumları yapılıyor. Deutsche Bank’in ABD’li uzman ekonomisti Matthew Luzzetti’nin özellikle en azından önümüzdeki iki ayda enfl asyonun yüksek seviyelere geleceğine dair yorumları dikkat çekici.

Paladyuma %16’lık sert darbe

Dünya çapında ve özellikle ABD'de faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı ve küresel büyümeye ve paladyum talebine zarar vereceği beklentisi gri metalin fiyatına darbe indirdi. Fiyatlar ons başına 1.460 dolara kadar giderek 4 yılın en düşük seviyesine indi. En son Şubat 2019 ve Ağustos 2019’da bu düzeylere inen paladyumda son 1 aylık kayıp yüzde 16’yı aştı. Paladyum fiyatı geldiği noktada, geçen yıl mart ayında gördüğü 3.440 dolarlık rekorun yaklaşık yüzde 58’ini geri verdi. Fiyatların düşmesinde, otomobil üreticilerinin daha ucuz platine yönelmesi de etkili oluyor. Bank of America, paladyumun geçen yılki ortalama 2.126 dolardan bu yıl ons başına 1.865 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor.

Ons fiyatı nereye kadar düşebilir?

Fiyatlarda 1.835 dolara varan geri çekilme kritik. Teknik analizler 1.616/1.960 yükselişinin Fibonacci 38.2 düzeltmesine gelindiğine işaret ediyor.

Uzmanlara göre, önemli düzeltme noktalarından biri olan bu bölgeyi dikkatle izlenecek. Değerli metal analisti Gary S.Wagner, düşüşün 1.815-1.805 aralığına sarkabileceği uyarısı yapıyor.

Daha aşağıda destek seviyeleri olarak 1.790 ve 1.775 dolar hedefte. Yükselişlerin gündeme gelmesi halinde ise ilk direnç durakları 1.842 ve sonrasında 1.860-1.865 bölgesi olarak gösteriliyor.

Onstaki düşüşlerin eşliğinde gram altın da geri çekiliyor. Dün öğle saatleri itibariyle 1115 dolarda bulunan fiyatta 1103-1092 TL destek olarak gösteriliyor. Ancak içeride fiyatların belirlenmesinde ons altının yanında dolar kurunun takip edilmesi önemli. Kurda oluşacak yukarı yönlü hareketin gram tarafına alım getirmesi bekleniyor.