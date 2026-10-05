Fed beklentileri değişti, altın haftaya hareketli girdi

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Altın, ABD'den gelen zayıf ekonomik verilerin ekim ayında Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentileri önemli ölçüde düşürmesinin ardından haftaya temkinli başladı.

Spot altın, saat 07:42 itibarıyla ons başına 4.132 dolara gerileyerek yüzde 0,25 düşüş gösterdi.

ABD'de eylülde sadece 29 bin yeni iş eklendi

Cuma günü açıklanan veriler, ABD ekonomisinin eylül ayında yalnızca 29 bin yeni iş eklediğini gösterdi.

Beklenenden düşük gelen istihdam verisi, ekim ayında Fed'in faiz artırımı yapacağına ilişkin beklentileri aşağı çekti.

Piyasalar, Fed'in bu ay politika değişikliği yapmama olasılığını yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlıyor. Aralık ayında faiz artırımı beklentisi ise yüzde 69 civarında bulunuyor.

Tahvil getirileri altın üzerindeki baskıyı sürdürüyor

Yüksek ABD Hazine tahvil getirileri ise değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer Reuters'a, işgücü piyasası verilerindeki yumuşamanın ekim ayındaki Fed faiz artırımı beklentilerini düşürmeye yardımcı olduğunu ve bunun altına bir miktar destek sağladığını söyledi.

Waterer, ekim ayında bir duraklama olsa bile piyasanın Fed'in genel faiz artırım döngüsünü hâlâ geçerli olarak değerlendirdiğini belirtti.

Gözler petrol ve Ortadoğu'da

Cnbc-e'nin aktardığına göre Waterer, Ortadoğu'daki gelişmelerin özellikle petrol fiyatları ve genel enflasyon görünümüne etkileri nedeniyle altın açısından önemini koruyacağını ifade etti.

Petrol, tahvil getirileri ve Fed beklentilerindeki dalgalanmanın devam etmesi halinde oynaklığın yüksek kalmasının muhtemel olduğunu söyledi.