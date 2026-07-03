Fed beklentisi değişti, altın yükseldi: 5 haftalık kayıp serisi sona eriyor

Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin altında açıklanan istihdam verilerinin ardından yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesiyle cuma günü yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Böylece değerli metal, son beş haftanın ardından ilk kez haftalık bazda kazanç elde etme yoluna girdi.

Spot altın, yüzde 1,4 yükselerek ons başına 4.179,94 dolara çıktı ve 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 1,6 değer kazanarak 4.193,20 dolardan işlem gördü.

ABD verileri altın fiyatlarını yükseltti: 5 hafta sonra bir ilk

Beklentilerin altında açıklanan tarım dışı istihdam ve özel sektör istihdam verileri, enflasyon baskısının hafifleyebileceği ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağına ilişkin endişelerin azalmasına katkı sağladı. Bu gelişmelerin etkisiyle altın, haftalık bazda yüzde 2,3 yükselişe yönelirken, 25 Mayıs haftasından bu yana ilk kez haftalık kazanç elde etmeye hazırlanıyor.

ABD dolarının haftayı değer kaybıyla kapatmaya hazırlanması da altın fiyatlarını destekledi. Doların zayıflaması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

ABD istihdam verileri sonrası Fed beklentileri zayıfladı

Bloomberg HT'de yer alan habere göre OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, “Piyasa, Fed’in bu yılın geri kalanında ve gelecek yılın ilk çeyreğinde faiz artıracağı beklentisini azaltıyor. Bunun temel nedeni ise dün açıklanan beklentilerin altında kalan ABD iş gücü piyasası verileri.” dedi.

ABD Çalışma Bakanlığı’na bağlı İstatistik Bürosu verilerine göre, tarım dışı istihdam geçen ay 57 bin kişi arttı.

Fed beklentisi değişti, analistten altın için yıl sonu uyarısı

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 54 olarak fiyatlıyor. Verilerin açıklanmasından önce bu olasılık yüzde 66 seviyesinde bulunuyordu.

Buna karşın OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, faiz artışı beklentilerinin tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekti. Wong, yılın ilerleyen dönemlerinde altın fiyatlarında yeniden zayıflama görülebileceğini belirterek, ons altının yıl sonuna doğru 3.500 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini ifade etti.

Merkez bankaları yeniden altına yöneldi: Rezervlere 41 ton eklendi

Öte yandan, World Gold Council (Dünya Altın Konseyi) verilerine göre, merkez bankaları mayıs ayında yeniden altın alımlarını hızlandırdı. Son verilere göre, resmi altın rezervleri söz konusu dönemde net 41 ton artış kaydetti.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 2,3 artışla ons başına 62,43 dolara, platin yüzde 2,7 yükselişle 1.660,05 dolara ve paladyum yüzde 1,3 değer kazanarak 1.284,40 dolara çıktı. Üç metal de bir haftadan uzun sürenin en yüksek seviyelerine ulaşırken haftalık bazda yükselişe hazırlanıyor.