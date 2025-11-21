Fed belirsizliği altını düşürüyor

Altın fiyatları, güçlü ABD istihdam raporunun ardından Fed’in Aralık toplantısında faiz indirimine gitmeyeceği beklentilerinin artmasıyla sınırlı düşüş gösterdi.

Spot piyasada ons altın 4049,51 dolara kadar gerilemenin ardından, düne göre yüzde 0,5 kayıpla 4056 dolar civarından işlem görüyor.

GoldSilver Central'dan Brian Lan, altın fiyatlarının konsolide olduğunu, doların belirgin şekilde güçlendiğini ve piyasada Fed’in faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğine dair belirsizlik bulunduğunu belirtti. Yıl sonuna yaklaşılırken birçok trader’ın kâr realizasyonu yaptığını ve bunun fiyatlara yansıdığını ifade etti.

Dolar endeksi haftanın en güçlü performansına yönelirken, bu durum diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için altını daha pahalı hâle getirdi.

Federal hükümetin kapanması nedeniyle geciken eylül istihdam raporu, tarım dışı istihdamın 119.000 arttığını gösterdi; bu rakam 50.000’lik beklentinin iki katından fazla oldu. Trader’lar aralık ayında faiz indirimi olasılığını yaklaşık %39 olarak fiyatlıyor.

Fed’in ekim toplantı tutanakları, faiz indirimlerinin enflasyonu kalıcılaştırma ve kamu güvenini zedeleme riski taşıdığı uyarısını içeriyordu.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise enflasyonun %2 hedefinden uzaklaşan görünümü nedeniyle hızlı faiz indirimlerinden "rahatsız" olduğunu yineledi.

Son iki faiz indirimini desteklediğini söyleyen Philadelphia Fed Başkanı Paulson da Aralık toplantısına "temkinli" yaklaşacağını ifade etti.

Spot gümüş %1,4 düşerek ons başına 48,90 dolara gerildi.