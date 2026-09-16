Fed faiz yükseltti, altın düşüşe geçti

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Altın geçtiğimiz hafta yükseliş gösterse de önceki kayıpları geri alamamıştı. Altın yatırımcısının gözünü diktiği Fed, faizi 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltince de altında beklenen düşüş başladı.

Karar öncesinde yükselişte olan ons ve gram altın, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamalarının ardından düşüşe geçti. Saat 21.00 ile 23.000 arasındaki düşüş ons altında yüzde 1,87'i buldu. 6 bin 795 liradan satılan gram altın, 6 bin 681 liraya geriledi.

Karar öncesinde yüzde ons altın 1,37 yükselişke 4 bin 354 dolar seviyesindeydi.

Düşüş hızında hafif bir toparlanma olsa da altındaki düşüş beklentisi devam ediyor.