Fed haziran ayı faiz kararını açıkladı, altında sert düşüş
Amerika Merkez Bankası (Fed) haziran ayı faiz kararını beklentiler doğrultusunda %3,50-%3,75 bandında tuttu. Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından altın sert düşüş görüldü.
Fed faiz kararını açıkladı, altın fiyatlarında sert geri çekilme yaşandı
Amerika Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ilişkin faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Piyasa beklentileri doğrultusunda hareket eden banka, politika faizini yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından finansal piyasalarda dikkat çeken hareketlilik yaşandı.
Şahin mesajlar fiyatlamaları etkiledi
Fed’in faiz oranlarında değişikliğe gitmemesine karşın, açıklamalarda öne çıkan şahin ton piyasalarda satış baskısını beraberinde getirdi. Kararın ardından yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirmesiyle birlikte özellikle altın fiyatlarında hızlı bir geri çekilme görüldü.
Piyasaların ilk tepkisi
Faiz kararının açıklanmasından önce 4.380 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, karar sonrası düşüşe geçerek 4.292 dolara kadar geriledi.
Yurt içinde gram altın da benzer bir seyir izledi. Karar öncesinde 6.525 lira seviyesinde işlem gören gram altın, açıklamanın ardından 6.378 liraya kadar düştü.
TS saati ile 21.45'de ons altının yüzde %-0,51 düşüşle 4.309,09 dolar olduğu görüldü.
Gram altındaki düşüşün ise yüzde 1'in üzerine çıkarak 6.377'den düşüşe geçtiği görüldü.