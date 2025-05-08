  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Fed kararı sonrasında ons altın dalgalı bir seyir izliyor
Takip Et

Fed kararı sonrasında ons altın dalgalı bir seyir izliyor

Fed'in faiz kararı ve ardından Başkan Powell'ın açıklamaları ons altındaki seyirde oynaklığa neden oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fed kararı sonrasında ons altın dalgalı bir seyir izliyor
Takip Et

Fed Başkanı Jerome Powell'in dünkü FOMC toplantısı sonrasında verdiği "bekle-gör" mesajı sonrasında ons altında dalgalı bir seyir izliyor.

Powell, “Trump'ın tarife politikalarının yarattığı belirsizliğin devam etmesi halinde para politikasında gelecek 1 yılda bir ilerleme sağlamayacakları” ifadelerini kullanınca dün 3.385 dolardan 3.364 dolara doğru geri çekilen ons altın, Asya piyasalarında gelen alımlarla yeniden 3.400 doların üzerini test etti.

Erken saatlerde 3.414,87 dolara kadar çıkan ons altın, şu sıralarda düne göre yüzde 0,6 artışla 3.390,91 dolardan işlem görüyor.

Reliance Securities'in Kıdemli Emtia Analisti Jigar Trivedi, “Altın piyasasında odak noktası, faiz oranlarını değiştirmeyen ancak daha yüksek enflasyon ve işsizlik riskini işaret eden Fed'in açıklamaları oldu” dedi.

Trump'ın iki ülke arasında yaklaşan üst düzey ticaret görüşmelerini Çin'in başlattığını öne sürmesi ve Pekin'i müzakere masasına oturtmak için Çin malları üzerindeki ithalat tarifelerini düşürmeye istekli olmadığını söylemesi de altın fiyatına destek verdi.

Capital.com'un Finans Piyasası Analisti Kyle Rod da “Trump'ın Çin ile ticaret müzakerelerine ilişkin sıcak söylemi piyasa duyarlılığına yardımcı oluyor. ABD'nin daha yavaş büyümesi ve dolarsızlaşma gibi iki ana temaya değiniyor” dedi.

Fed sonrası piyasalar pozitif seyrettiFed sonrası piyasalar pozitif seyrettiFinans
Fed/Powell: Başkanın çağrıları kararlarımızı etkilemezFed/Powell: Başkanın çağrıları kararlarımızı etkilemezKüresel Ekonomi
Fed faiz kararını açıkladıFed faiz kararını açıkladıEkonomi
Altın Haberleri
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları)
8 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları
Çin Merkez Bankası altın alımlarını altıncı ayında da sürdürdü
Çin Merkez Bankası altın alımlarını altıncı ayında da sürdürdü
ABD ile Çin'in ticaret anlaşmasına varacağı iyimserliği altın fiyatını geriletti
ABD ile Çin'in ticaret anlaşmasına varacağı iyimserliği altın fiyatını geriletti
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları)
7 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları
Altında yükseliş sürüyor
Altında yükseliş sürüyor
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları)
6 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları