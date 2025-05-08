Fed kararı sonrasında ons altın dalgalı bir seyir izliyor

Fed Başkanı Jerome Powell'in dünkü FOMC toplantısı sonrasında verdiği "bekle-gör" mesajı sonrasında ons altında dalgalı bir seyir izliyor.

Powell, “Trump'ın tarife politikalarının yarattığı belirsizliğin devam etmesi halinde para politikasında gelecek 1 yılda bir ilerleme sağlamayacakları” ifadelerini kullanınca dün 3.385 dolardan 3.364 dolara doğru geri çekilen ons altın, Asya piyasalarında gelen alımlarla yeniden 3.400 doların üzerini test etti.

Erken saatlerde 3.414,87 dolara kadar çıkan ons altın, şu sıralarda düne göre yüzde 0,6 artışla 3.390,91 dolardan işlem görüyor.

Reliance Securities'in Kıdemli Emtia Analisti Jigar Trivedi, “Altın piyasasında odak noktası, faiz oranlarını değiştirmeyen ancak daha yüksek enflasyon ve işsizlik riskini işaret eden Fed'in açıklamaları oldu” dedi.

Trump'ın iki ülke arasında yaklaşan üst düzey ticaret görüşmelerini Çin'in başlattığını öne sürmesi ve Pekin'i müzakere masasına oturtmak için Çin malları üzerindeki ithalat tarifelerini düşürmeye istekli olmadığını söylemesi de altın fiyatına destek verdi.

Capital.com'un Finans Piyasası Analisti Kyle Rod da “Trump'ın Çin ile ticaret müzakerelerine ilişkin sıcak söylemi piyasa duyarlılığına yardımcı oluyor. ABD'nin daha yavaş büyümesi ve dolarsızlaşma gibi iki ana temaya değiniyor” dedi.