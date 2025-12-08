Fed kararını bekleyen piyasada ons altın hafif yükseldi

Spot altın, 4213,33 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,16 artışla 4209,10 dolarda. Dolar endeksi, 4 Aralık’ta görülen bir aylık dip seviyelere yakın seyrederken, bu durum altını yabancı alıcılar için daha cazip hale getirdi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, çekirdek PCE verilerinin piyasayı sarsmadığını ve bunun U.S. Federal Reserve’in bu hafta faiz indirimine gitme yolunda kalmasını sağladığını belirtti. Waterer, gevşek para politikası beklentilerinin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.

FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in 9-10 Aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yaklaşık %88 olarak fiyatlıyor.

Bugünkü yukarı harekette 4220 dolar hedeflenebilir. AŞılması halinde 4235-4259 dolar aralığı hedeflenecek.

Analistler ons altın için ilk destek olarak 4195 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde geri çekilme 4156 dolara doğru devam edebilir.