Fed sonrası gerileyen ons altında toparlanma

Fed'in faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi ancak gelecek yıl daha az indirim sinyali vermesinin ardından altın fiyatları düşerek ABD dolarını ve tahvil getirilerini yükseltti. Dünkü keskin düşüşün ardından bugün tepki alımları hâkim oluyor.

Fed enflasyonun daha önce tahmin edilenden daha yüksek olmasını beklerken, yeni projeksiyonlar 2025 yılında sadece iki çeyrek puanlık faiz indirimine işaret etti. Eylül ayındaki toplantıda Fed dört çeyrek puanlık indirim öngörmüştü.

Peak Trading Research analistleri, “Fed'in şahinleşmesi, 2025'e kadar güçlü bir dolarla mücadele etmek zorunda kalacağımız anlamına geliyor” dedi.

Yatırımcılar şimdi, gelecek yıl para politikasının izleyeceği yolu daha da şekillendirebilecek olan ABD GSYH ve PCE enflasyon verilerini bekliyor.

Ons altın bu sabah 2.583,56 dolar seviyesinin görülmesinin ardından gelen alımlarla 2.622,70 dolara kadar toparlandı. Şu sıralarda düne göre yüzde 1,1 artışla 2.620,51 dolarda işlem görüyor.