Fed’de Warsh etkisi sınırlı: Altını destekleyen dinamikler yerinde

WisdomTree Yatırım Stratejisi Başkanı Kevin Flanagan, Fed para politikasına ilişkin belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.

Flanagan, Kitco News'e verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kevin Warsh'ı Fed Başkanlığına aday göstermesinin ardından altın fiyatlarında geçen ay yaşanan sert geri çekilmenin temel göstergelerden ziyade pozisyon ayarlamalarından kaynaklandığını ifade etti.

Warsh, neden değil bahane!

Ocak ayı sonunda 5.600 dolar seviyesine yaklaşarak tarihi zirvesini gören altının kar realizasyonuna açık hale geldiğini belirten Flanagan, Warsh haberinin düzeltme için bir "neden" değil, sadece bir "bahane" teşkil ettiğini savundu.

Piyasaların Warsh adaylığını başlangıçta para politikasında istikrar sağlayıcı bir güç olarak algıladığını kaydeden Flanagan, Warsh'ın merkez bankası bağımsızlığının önemini bilen deneyimli bir politika yapıcı olarak görüldüğünü dile getirdi. Flanagan, Warsh'ın hem geleneksel dönemlerde hem de 2008 finansal krizi sırasında görev yapmış olmasının, siyasi denetimin arttığı bir dönemde yatırımcılara güven verdiğini belirtti.

Flanagan, adaylığın Fed üzerindeki doğrudan siyasi müdahale korkularını hafifletse de geniş çaplı belirsizlikleri ortadan kaldırmadığını ve altının stratejik rolünü zayıflatmadığını vurguladı.

Warsh’ın gerçek testi ilk toplantıda!

Stratejist, asıl testin Warsh'ın ilk toplantısında yaşanabileceğine dikkat çekerek, istihdam raporlarının güçlü gelmesi ve enflasyonun hedefin üzerinde kalması durumunda Warsh'ın faiz indirimine gitmeme olasılığının yüksek olduğunu, bu durumun Beyaz Saray ile merkez bankası arasındaki gerilimi yeniden tırmandırabileceğini ifade etti.

Fed'in kurumsal yapısının bağımsızlığı koruduğunu ve bölgesel banka başkanlarının oylama gücünün tek taraflı etkiyi engellediğini savunan Flanagan, altın fiyatlarını destekleyen temel unsurların yerli yerinde durduğunu belirtti.

Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları, gümrük vergisi belirsizlikleri ve merkez bankalarının altın alımlarının Warsh adaylığıyla ortadan kalkmadığını hatırlatan Flanagan, altının artık sadece faiz beklentilerine değil, katmanlı ve kalıcı bir belirsizlik ortamına tepki verdiğini sözlerine ekledi.