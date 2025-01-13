Fed'den faiz indirimi beklentilerinin azalması ons altını zayıflattı

Erken saatlerde 2679,37 dolara kadar gerileyen ons altın, gün ortasında cuma gününe göre sadece yüzde 0,16 düşüşle 2686,49 dolardan işlem görüyor.

Swissquote Bank'ın kıdemli analisti İpek Özkardeskaya, “Fed'in mayıs ayında faiz indirimine gitmeme olasılığı veri açıklamasının ardından yüzde 67'ye yükseldi ve haziran ayında faiz indirimine gitme olasılığı yazı tura atmaya yakın” dedi.

Yine de fiyatlar güçlü merkez bankası alımları ve seçilmiş Başkan Donald Trump'ın gelecekteki ABD politikasına ilişkin daha geniş belirsizlikler nedeniyle güvenli liman talebi tarafından desteklenmeye devam ediyor.

Yatırımcılar şimdi, para politikasının izleyeceği yol hakkında daha fazla ipucu için bu haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak ABD enflasyon verilerini bekliyor.