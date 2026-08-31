Fed’den şahin sinyal, fiyatlarda sert düşüş: Ons altın iki haftanın en düşüğünde

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’ın enflasyonla mücadele kapsamında yeni faiz artırımlarının gündemde kalabileceğine ilişkin mesajları ve Orta Doğu’da artan askerî gerilim, altın fiyatlarındaki satış baskısını daha da artırdı. Değerli metal, bu gelişmelerin etkisiyle son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Altında sert düşüş sürüyor: Ons altın iki haftanın dibini gördü

Piyasaların yakından takip ettiği spot altın, TSİ 07.30 itibarıyla ons başına 4.418,04 dolara gerileyerek yüzde 0,8 değer kaybetti. Böylece 19 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini gören sarı metal, cuma günü yaşadığı yüzde 3’ün üzerindeki düşüşün ardından kayıplarını artırdı.

ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,4 gerileyerek 4.466,80 dolar seviyesine indi.

Altında Fed baskısı sürüyor: Piyasalar eylülde faiz artışını fiyatlıyor

Cnbc-E'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın fiyatlarındaki son hareketliliği değerlendirerek, sarı metalin Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’ndaki şahin mesajlarının ardından toparlanmakta zorlandığını söyledi.

Waterer, ABD’nin İran’daki askerî operasyonunun petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu ve bunun enflasyon endişelerini artırdığını belirtti.

Geleneksel olarak enflasyona karşı güvenli liman olarak görülen altın, faiz getirisi sunmaması nedeniyle faiz oranlarının yükseldiği dönemlerde yatırımcılar açısından cazibesini kaybedebiliyor.

Fed Başkanı Kevin Warsh, cuma günü Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, politika yapıcıların enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döneceğine yönelik yeterli güveni sağlayamaması halinde Fed’in “yapacak işi olacağını” ifade etti. Warsh’ın açıklamaları, yeni faiz artırımlarının gündeme gelebileceği beklentilerini güçlendirdi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 60 seviyesinde fiyatlıyor.

Orta Doğu’da tansiyon yükseldi: Harg Adası’na saldırı petrol fiyatlarını sıçrattı

Orta Doğu'da artan tansiyon da piyasalardaki risk algısını artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın kilit enerji merkezi Harg Adası'nın hedef alındığını duyurdu. Bu gelişme, Temmuz sonundan bu yana Tahran yönetimine yönelik bilinen ilk doğrudan Amerikan saldırıları olarak kayda geçerken, küresel petrol fiyatları %2'den fazla artış gösterdi.

Gözler ABD istihdam verilerinde

Orta Doğu’da artan gerilim, piyasalarda risk algısını güçlendirirken enerji fiyatlarını da yukarı taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın stratejik enerji merkezlerinden Harg Adası’nın hedef alındığını duyurdu.

Söz konusu saldırı, Temmuz sonundan bu yana Tahran yönetimine yönelik bilinen ilk doğrudan ABD saldırıları olarak kayıtlara geçti. Gelişmenin ardından küresel petrol fiyatları yüzde 2’nin üzerinde yükseldi.

Değerli metallerde düşüş: Gümüş, platin ve paladyum geriledi

Altın fiyatlarındaki gerilemeye paralel olarak diğer değerli metallerde de satış baskısı etkili oldu. Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle 66,30 dolara gerilerken, platin yüzde 1,3 kayıpla 1.797,03 dolar, paladyum ise yüzde 2,5 düşüşle 1.386,96 dolar seviyesine indi.

Araştırma kuruluşu BMI, istikrarlı yatırım talebi ve sınırlı maden arzının desteğiyle gümüş fiyatlarının mevcut seviyelerini koruyabileceğini öngörüyor. Ancak fiziksel arz sıkıntılarının hafiflemesi halinde gümüşteki yükseliş potansiyelinin sınırlanabileceği değerlendiriliyor.