Fed'in faiz kararı öncesi altın fiyatlarında yatay seyir: Gümüş tarihi zirvesinde

Spot altın yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4 bin 207 dolara yükselirken, ABD altın vadeli kontratları yüzde 0,2 değer kazanarak 4 bin 244,70 dolara çıktı.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşananların ardından gram altın ise yeni güne yüzde 0,1 düşüşle 5 bin 760 lira seviyesinden başladı.

Gümüşte rekor

Spot gümüş ise yüzde 0,6 artışla 61,06 dolar/ons seviyesine yükseldi ve seans içerisinde 61,46 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Yatırımcıların gözü Fed'in kararında Faiz indirimi beklentisi zirvede

Cnbc-e'de yer alan habere göre GoldSilver Central Yönetici Direktörü Brian Lan, altının dar bir bantta seyrettiğini belirterek, “Spot altında büyük bir değişim yok. Herkes bu akşam Fed’in faiz kararına ve para politikası yol haritasına dair gelebilecek sinyallere odaklanmış durumda” dedi.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı Çarşamba günü 1900 GMT’de faiz kararı, 1930 GMT’de ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı ile tamamlanacak. Piyasa, 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yüzde 88,6 olarak fiyatlıyor.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı ve Fed başkanlığı için güçlü adaylardan Kevin Hassett, daha fazla faiz indirimine alan olduğunu ancak yükselen enflasyonun bu tabloyu değiştirebileceğini söyledi.

Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha iyi performans gösteriyor.

Gümüş rekor üstüne rekor kırdı: 'Gümüş, nihayet altına yetişiyor'

Lan, “Şu anda birçok yatırımcı gümüşe yönelmiş durumda. Gümüş, nihayet altına yetişiyor. Altın-gümüş rasyosu hızla düşüyor ve Hindistan dahil büyük piyasalarda gümüş talebi çok yüksek” ifadelerini kullandı.

Gümüş fiyatları; küresel stokların azalması, güçlü talep, Fed’in faiz indirme beklentileri ve ABD’nin gümüşü “kritik mineraller” listesine eklemesi gibi etkenlerle destekleniyor.