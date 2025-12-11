Fed'in faiz kararı sonrası altın için ilk tahmin geldi: ABD'li dev banka beklentisini açıkladı

Goldman Sachs, düşük seviyelerde bulunan mevcut altın pozisyonları ve yatırımcıların portföy çeşitlendirme eğilimindeki artışa dayanarak altın fiyatlarının 2026 sonuna kadar ons başına 4 bin 900 dolarlık tahminin üzerinde ciddi bir yükseliş potansiyeli taşıdığını açıkladı.

Banka, son dönemde birçok yatırımcının yeniden altına pozitif tahsis çağrısı yaptığına dikkat çekerek, çeşitlendirme davranışlarındaki değişimin değerli metal için ek bir destek oluşturabileceğine vurgu yaptı.

Goldman Sachs’ın değerlendirmesine göre hem riskten korunma arayışı, hem de uzun vadeli portföy stratejilerinde altının rolünün güçlenmesi, fiyatların önümüzdeki iki yılda yukarı yönlü seyrini sürdürebileceğine işaret ediyor.

Faiz kararı sonrası altında yön nasıl?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında ons altın güne düşüşle başladı. Ons altın yüzde 0,4'e yakın değer kaybederken 4 bin 212 dolar seviyesinde yoluna devam ediyor.