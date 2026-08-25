Fidelity’den altın hamlesi: Fed belirsizliği portföyü yönlendirdi

Fidelity'nin Portföy Yöneticisi George Efstathopoulos, fonun altın yatırımlarını artırmaya karar vermesinde Fed'in temmuz ayında faiz değişikliğine gitmemesinin ve ardından gelen tahvil piyasasındaki durgunluğun belirleyici olduğunu belirtti. Efstathopoulos, "Piyasalar artık sadece faiz oranlarına değil, bu oranların arkasındaki nedenlere odaklanıyor. Fed'in güvenilirliğine dair soru işaretleri, altının değerini artıran en önemli faktörlerden biri" ifadesini kaydetti.

Kaynakların yeniden dağıtımı

Fidelity, altın alımlarını finanse etmek için portföyündeki bazı varlıklardan çekim yaptı. Yüksek getirili ABD ve İngiltere Hazine tahvilleri ile eldeki nakit rezervlerin bir kısmı, altın pozisyonunun artırılmasına kaynak olarak kullanıldı. Bu hareket, fonun kısa vadeli getiri odaklı stratejisinden, daha çok risk koruma ve likidite odaklı bir yaklaşımına geçiş yaptığını gösteriyor.

Fidelity'nin hamlesi, küresel yatırımcıların genel eğilimiyle de örtüşüyor. ABD Ticaret Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) verileri, hedge fonların altın üzerindeki net uzun pozisyonlarının 18 Ağustos'ta biten haftada 2026 yılının en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu. Bu durum, kurumsal yatırımcıların altını bir 'güvenli liman' olarak görmeye devam ettiğini kanıtlıyor.

Sınırın ötesine geçebilir mi?

Fidelity, altın oranını %5 seviyesine taşıyarak, belirlediği stratejik üst sınırı doldurdu. Ancak Efstathopoulos, bu sınırın kalıcı olmayabileceğine dikkat çekti. Doların küresel rezerv para birimi olarak konumunun zayıflaması ve Fed politikalarındaki belirsizliğin artması durumunda, bu tavanın yeniden gözden geçirilebileceğini ifade etti.

Yönetim, altın fiyatlarının ocak ayında kaydettiği rekor seviyelerin temelindeki unsurların hala geçerli olduğunu vurguluyor. Merkez bankalarının rezervlerine altın eklemeye devam etmesi, Fidelity'nin stratejisini destekleyen en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.