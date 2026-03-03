Fitch Solutions/BMI: Gerilim sürerse altın 6.500 dolara yükselebilir

BMI, Orta Doğu’daki gerilimin sürmesi halinde altının bu hafta ons başına 5.600 doların üzerine çıkabileceğini bildirdi. Kuruma göre, yatırımcıların güvenli liman arayışı fiyatları yukarı çekiyor.

BMI, çatışmanın iki ila üç hafta devam etmesi durumunda, ons altının 5.850 dolar seviyesine yaklaşabileceğini; daha uzun süren bir gerilimde ise 6.500 dolar düzeyine ulaşabileceğini öngördü.