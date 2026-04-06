Fransa Merkez Bankası ABD’de altın bırakmadı: 13 milyar Euro kazandı

Fransa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası’nda (Fed) tuttuğu son altınları satarak Paris’te daha yüksek standartlara sahip külçelerle değiştirdi. Banka, artan fiyatlardan yararlanarak rezervlerini yenilerken yaklaşık 13 milyar Euro kazanç elde etti.

Banque de France geçen hafta yaptığı açıklamada, Temmuz 2025 ile Ocak 2026 arasında toplam rezervlerin yaklaşık %5’ine denk gelen 129 ton altının yenilenmesiyle 12,8 milyar Euro sermaye kazancı sağlandığını duyurdu.

Reuters’ın aktardığına göre, satılan altınlar, Fransa’nın New York’ta tutulan son rezervleriydi. Bu altınların yerine Avrupa’dan satın alınan eşdeğer miktarda altın Paris’te tutulmaya başlandı.

Banka, 2005’ten bu yana standart dışı eski altınları uluslararası standartlara uygun külçelerle kademeli olarak değiştiriyor. Fransa, altın rezervlerinin büyük bölümünü ise 1963-1966 yılları arasında Fed ve İngiltere Merkez Bankası’ndan çekmişti.

ABD’de kalan altını rafine edip taşımak yerine satmayı tercih eden banka, Avrupa piyasasından standartlara uygun yeni külçeler satın aldı. Toplam 26 işlem sonucunda, rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarından yararlanılarak önemli bir kâr elde edildi.

Fransa’nın yaklaşık 2.437 tonluk altın rezervi – dünyanın en büyük dördüncü rezervi – artık tamamen Paris’te bulunuyor. Bu rezervin içinde yer alan 134 tonluk eski külçe ve madeni paraların da 2028’e kadar standartlara uygun hale getirilmesi planlanıyor.

Ekonomik bir karar

Dünyanın en büyük ikinci altın rezervine sahip olan Almanya’da ise bazı ekonomistler, ABD’de tutulan altınların geri çekilmesi çağrısında bulunuyor. Bu çağrılarda, Donald Trump dönemindeki “öngörülemez” politikalara dikkat çekiliyor.

Almanya Merkez Bankası Bundesbank, toplam rezervlerinin yaklaşık %37’sine denk gelen 1.236 ton altını ABD’de tutuyor.

Alman Vergi Mükellefleri Derneği ve Avrupa Vergi Mükellefleri Birliği Başkanı Michael Jäger, “Trump öngörülemez ve gelir yaratmak için her şeyi yapıyor. Bu yüzden altınlarımız artık Fed kasalarında güvende değil” dedi.

Ancak Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, altınların ABD’den çekilmesi kararının siyasi değil, ekonomik gerekçelere dayandığını vurguladı.

Kararın, Avrupa piyasasında daha yüksek standartlı altınların işlem görmesi ve yeni altın alımının mevcut stokun rafine edilmesinden daha kolay olması nedeniyle alındığı belirtildi.

Elde edilen bu yüksek sermaye kazancı, bankanın 2025 yılı net kârının 8,1 milyar Euroya ulaşmasına katkı sağladı. Banka, bir önceki yıl 7,7 milyar Euro zarar açıklamıştı.