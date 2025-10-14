  1. Ekonomim
Fransız dev banka 2026 sonu altın tahminini yükseltti: Ons başına 5 bin dolar

Societe Generale, 2026 yılı sonu için altın fiyatı hedefini ons başına 5 bin dolara yükseltti.

Fransa'nın köklü bankalarından Societe Generale, 2026 sonu için altın fiyatı hedefini ons başına 5 bin dolara çıkardı.

Analistler Micheal Haigh ve Ben Hoff paylaştıkları notta, “ETF girişleri güçlü seyretmeye devam ediyor ve merkez bankalarının alımlarının dirençli olması bekleniyor, bu nedenle hedef fiyatlarımızı güncellemekte kendimizi emin ve zorunlu hissediyoruz” dedi.

Bankanın analistleri ayrıca “Artık fiyatların 2026 sonuna kadar ons başına 5 bin dolara ulaşmasını bekliyoruz, çünkü girişlerin hızı başlangıçtaki varsayımlarımızın üzerine çıktı” ifadelerini kullandılar.

Altın Haberleri

 

