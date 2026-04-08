FT: TCMB’nin altın hamlesi küresel fiyatları etkiledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) savaş sonrası altın rezervlerindeki hareketlilik küresel piyasalarda da yakından izleniyor. Türk Lirası’nda değer kaybını dengelemek için TCMB, savaşın başladığı mart ayında 20 milyar dolarlık satış ve takas (swap) işlemi gerçekleştirdi.

İngiliz Financial Times (FT), İran'daki savaşın başlamasından bu yana Türkiye'nin bu hamlelerle altın fiyatında 2008'den bu yana görülen en büyük aylık düşüşe katkıda bulunduğunu yazdı.

Son iki yılın en düşük seviyesi

Londra merkezli Metals Focus danışmanlık şirketinin resmi verilere dayanarak yaptığı analize yer veren FT, TCMB'nin 27 Şubat-27 Mart tarihleri arasında 52 ton altın sattığını ve böylece Türkiye'nin net merkez bankası altın rezervlerinin 440 tona düştüğünü belirtti. Bu, son iki yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesi oldu.

Merkez Bankası, aynı dönemde yaklaşık 79 ton altın takası da gerçekleştirdi. Altın külçelerinin kiralanmasını içeren bu hamle de gazeteye göre, piyasalara sunulan arzı artırarak altın fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı artırdı.

Böylece TCMB, Türk Lirası para birimini desteklemek amacıyla ABD Hazine tahvillerini satan küresel merkez bankaları arasında yer aldı.

Metals Focus verilerine göre, 7 Mart'ta sona eren haftada 31 ton altın satan TCMB'nin altın satış hızı mart ayının sonuna doğru ivme kazandı.

“Likidite sağlamak için altın işlemleri yapıldı”

FT'ye konulan İsviçre merkezli rafineri şirketi MKS Pamp'ın analisti Nicky Shiels, "Son birkaç haftadaki 1.000 dolarlık fiyat düşüşünün en önemli itici gücü merkez bankalarının satışlarıdır. Piyasa her zaman merkez bankalarının bir güvence mekanizması olduğunu varsaymıştır. Ancak son veri akışları ve resmî açıklamalar bunu bir nevi çürütüyor." dedi.

FT, ekonomi yazarı Uğur Gürses'in de yorumuna yer verdi. Gürses, "Banka rezervlerinin yüzde 60 ila 70'ini altın olarak tutuyordu. Bu nedenle, ihtiyaç duyduğu dolar likiditesini sağlamak için altının bir kısmını satmak veya takas etmek zorunda kaldı" dedi.

"Eğer 50 ton altın piyasaya girerse, bu fiyatlar üzerinde çok büyük bir etki yaratabilir" diyen Gürses, TCMB'nin şu anda yeterli likiditeye sahip olduğuna ve daha fazla altın satmaya acil bir ihtiyaç duymadığına inandığını sözlerine ekledi.

Net rezervler yarı yarıya azaldı

Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık'ın resmi verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara da yer verilirken, İran savaşı başladığından bu yana Türkiye'nin net uluslararası rezervleri neredeyse yarı yarıya azalarak 46 milyar dolara düştü.

Gazeteye göre, piyasa katılımcıları, bu yılki satışların Hindistan gibi enerji krizinden etkilenen petrol ithal eden ülkelerden veya önemli altın rezervlerine sahip Orta Asya ülkelerinden gelebileceğini söylüyor.