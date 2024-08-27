Gana altınlarını Türkler çıkartacak

Afrika kıtasının ilk Türk altın rafinerisi olma özelliği taşıyan işletme, dünyanın en büyük altın rezervlerinden birine sahip olan ve geçen yıl 105 milyon ton altın üretilen Gana'nın değerli madenlerinin yurt dışına çıkmadan işlenmesini ve katma değerin bu ülkede kalmasını sağlayacak.

Türkiye'nin başta Gana olmak üzere Batı Afrika'da ve kara kıtanın tamamında madencilik alanında etkisinin artırılmasını ve buradan sağlanacak katma değerden Türkiye'nin de pay almasını hedefleyen yatırımın, başka ülkelerde de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

"Afrika’nın ilk Türk altın rafinerisini açtık"

Hacıoğlu Madencilik İcra Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Afrika kıtasının önde gelen pazarlarından Gana, Burkina Faso ve Mali'nin önderliğinde gelişen altın madenciliği faaliyetlerinin gün geçtikçe arttığını belirterek, bu faaliyetlerin ülkelere sağladığı katkıya işaret etti. Hacıoğlu, "Verilere göre, Batı Afrika'nın önde gelen 3 pazarındaki altın üretiminin 2024'te 238 milyon tonu aşması bekleniyor. Bu altınların işlenerek kullanılması ülkeler için çok önemli. Rafineriler bu alanda muhteşem katkı sağlıyor" dedi. Afrika başta olmak üzere birçok kıtada büyük ve küçük ölçekli maden sahalarında altın madenciliği çalışmaları yaptıklarını dile getiren Hacıoğlu, "Artık bu faaliyetlerimizi bir üst seviyeye taşıyarak Afrika'nın ilk Türk altın rafinerisini Gana'da devreye aldık" diye konuştu.

"Yerli ve milli rafineri rozetiyle yer alıyoruz"

Yasin Hacıoğlu, Türkiye'nin çok boyutlu dış politikasının önemli ayaklarından birisini Afrika'nın oluşturduğuna dikkat çekerek, "Uluslararası sistem içinde etkin bir role sahip Afrika kıtası, küresel sahnede giderek önemli bir aktör haline geldi. Bu sahnede yerli ve milli rafineri rozetiyle yer alıyor olmamız bizlere ayrı bir gurur ve motivasyon kaynağı olmaktadır. Gana, 2022'de altın üretimini önceki yıla göre yüzde 32 artırarak 105 milyon tona ulaştırdı ve yeniden kıtanın en büyük altın üreticisi haline geldi. Tesisimiz, bir Türk şirket tarafından Afrika kıtasında açılan ilk Türk altın rafinerisi olma özelliği taşıyor. Tesislerimizde altının ayrıştırılması, test edilip değerinin belirlenmesi, işlenmemiş altının işlenip 24K rafine edilmesi, ithalatının ve ihracatının yapılması amacıyla gerekli lisanslarımızı aldığımızı da gururla belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.