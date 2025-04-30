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Gana'dan altın hamlesi: 9 şirketle anlaşma imzalandı

Gana, altın rezervlerini artırmak amacıyla 9 yeni maden şirketiyle altın alım anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi
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Gana'dan altın hamlesi: 9 şirketle anlaşma imzalandı
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Ülkede yeni kurulan GoldBod isimli devlet kurumundan yapılan yazılı açıklamada, altın rezervlerini artırmak ve para birimini istikrara kavuşturmak amacıyla yürütülen altın alım programı kapsamında 9 yeni maden şirketiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, yeni anlaşmanın daha önce Merkez Bankası ile işbirliği yapmamış maden şirketlerini kapsadığı belirtilerek, bu şirketlerin ihraç etmeyi planladıkları altının yüzde 20'sini dore külçe (kısmen rafine edilmiş) halinde GoldBod'a teslim edecekleri ifade edildi.

Anlaşmanın, "Gana'nın altın kaynaklarından ulusal faydanın en üst düzeye çıkarılması yönünde önemli bir adım" olduğu vurgulanan açıklamada, yeni anlaşmayla dahil edilen 9 şirketin aylık ortalama 200 kilogram altın ürettiği kaydedildi.

Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden Gana, yerli ve yabancı firmaların küçük ölçekli madenlerden altın alıp ihraç etmesine olanak tanıyan mevcut sistemden uzaklaşarak, altın alım-satım sürecini daha merkezi hale getirmeyi amaçlıyor.

Gana Maliye Bakanı Cassiel Ato Forson, ocak ayında yaptığı açıklamada, GoldBod'un kurulmasıyla ülkenin altın satışlarından daha fazla gelir elde edeceğini ve bu sayede ulusal para biriminin istikrarını korumayı hedeflediklerini belirtmişti.

Geçen yıl Gana'nın altın ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 53,2 artışla 11,64 milyar dolara yükselmişti. Bu ihracatın yaklaşık 5 milyar dolarlık kısmı, yasal küçük ölçekli madencilik faaliyetlerinden sağlandı.

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