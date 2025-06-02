Gerilim arttı! Altın fiyatları hızlı yükseldi

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i varılan ön ticaret anlaşmasını ihlal etmekle suçlaması, çelik ve alüminyuma uygulanan yüzde 25 gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkarılabileceğini söylemesiyle tırmanan ticaret gerilimleri altın fiyatını yükseltti.

Çin'in bugün Trump'a yanıt olarak ABD'yi ön ticaret anlaşması şartlarına saygılı olmaya çağırmasıyla gerilen ortamla birlikte, ons altın 3338 doları gördü.

Ons altın, saat 09.33 itibarıyla yüzde 1,45 artışla 3337 dolarda işlem görüyor. Analistler ons altın için bugün direnç noktası olarak 3330 doları işaret ediyor. Buranın geçilmesi halinde yukarı hareket 3365 dolara doğru devam edebilir; destek ise 3308 ve 3272 dolarda.

"Dolardaki düşüşde altını destekliyor"

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Ticaret ve jeopolitik endişeler bir kez daha su yüzüne çıkarken, altının haftaya yükselişle başlaması sürpriz değil. Risk varlıkları haftaya düşüşle başlarken, dolardaki düşüş de altını destekliyor" dedi.