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Goldman, 2026 yılı altın tahminini güncelledi

Goldman Sachs, risklerin artmasıyla 2026 ortası altın tahminini 4 bin dolara yükseltti.

Haber Merkezi
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Goldman, 2026 yılı altın tahminini güncelledi
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Goldman Sachs, 2026 yılın altın tahminini güncelledi.

Goldman Sachs altının ons fiyatının bu yıl sonunda 3.700 dolara, 2026 ortasında ise 4 bin dolara yükselmesi bekleniyor. Bu artış beklentisi, merkez bankalarının güçlü alımları ve artan resesyon riskleriyle gerekçelendirildi.

Aralarında Lina Thomas da bulunduğu analistleri yayınladığı notta, “Beklenenden daha güçlü merkez bankası talebini ve artan resesyon riskinin altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) girişlerine sağladığı desteği tahmin modelimize dahil ettik” ifadelerine yer verildi.

Notta, merkez bankalarının artık ayda 80 ton altın alacağı öngörüldü; bu, önceki ayda 70 tonluk tahminden daha yüksek bir rakam.

Ayrıca, tahvillerdeki son gerilimler ve altın fiyatlarındaki yükseliş, metalin “resesyon riskine karşı benzersiz bir koruma aracı” olarak konumlandığını gösteriyor.

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