Goldman Sachs'tan altın fiyatları için yeni tahmin: 2026 yılına erteledi

Goldman Sachs, artık yıl sonuna kadar altının ons başına 3 bin dolara ulaşmasını beklemediğini, Fed'in daha az faiz indirimi yapacağı beklentisiyle tahminini 2026 ortalarına ertelediğini açıkladı.

Goldman'ın ekonomistleri Fed'den bu yıl 100 baz puanlık önceki görünümden daha düşük olan 75 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Analistler, artık yıl sonunda altının ons başına 2 bin 910 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Altın onsu uluslararası piyasalarda 2 bin 634 dolardan işlem görüyor.