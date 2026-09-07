Goldman Sachs: Altında yeni rekorlar bekleniyor

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Goldman Sachs, altındaki yükseliş döngüsünün sona ermediğini ve güçlü merkez bankası talebinin fiyatları yeni rekorlara taşıyacağını öngördü. Banka, ons başına 4 bin doları güçlü bir taban olarak değerlendiriyor.

Goldman Sachs Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Döviz ve Emtia ile Hisse Senetleri Küresel Metal İşlemleri Başkanı Tony Kim, altının ocakta rekor kırdıktan sonra zirvenin yüzde 20 altında kaldığını belirtti.

Ağustos ayındaki güçlü performansa rağmen rallinin durakladığını söyleyen Kim, "Bu, boğa piyasasının sonu değil; uzun süreli bir mola. Yükseliş eğiliminin yeniden başlayacağını ve gelecekte yeni zirveler görüleceğini düşünüyoruz." dedi.

Kim, duraklamada Warsh'ın yeni Fed başkanı olarak atanmasının ardından para politikasının yönüne ilişkin belirsizlik ile ABD-İran çatışmasının etkili olduğunu söyledi. Enerji, tarım ve metal piyasalarındaki bozulmanın enflasyonu, politika tepkilerini ve rezerv birikimini etkilediğini belirtti.

Merkez bankalarının altın alımları iki katından fazla arttı

Dünyada yıllık yaklaşık 3 bin 500 ton altın üretildiğini belirten Kim, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde merkez bankalarının yılda 400-500 ton altın aldığını, bu miktarın bin-bin 100 tona yükseldiğini söyledi.

Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere merkez bankalarının 2022'den bu yana devam eden fiziki altın alımları, mücevher, borsa yatırım fonları, külçe ve diğer yatırımlar için kalan arzı daraltıyor. Kim'e göre bu durum, daha az yatırım sermayesiyle fiyatlarda daha güçlü yükseliş yaşanmasını mümkün kılıyor.

Mali kaygılar altına yönelişi artırabilir

Kim, yüksek faizlerin kupon getirisi sağlamayan altın açısından rekabet oluşturduğunu ancak mali sürdürülebilirlik endişelerinin geleneksel ilişkiyi değiştirebileceğini belirtti.

Batı ülkeleri ve Japonya'daki kamu maliyesi kaygılarının uzun vadeli tahvil getirilerini yükseltirken yatırımcıları altına yöneltebileceğini söyleyen Kim, döviz piyasalarına resmî müdahaleler ve ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alımlarının da altın talebini destekleyebileceğini ifade etti.

Asya'dan gelen altın talebi zayıfladı

Geçen yılın sonu ile 2026'nın başında Çin'in perakende talebi, Hindistan'ın fiziki alımları ve merkez bankalarının talebi birlikte güçlü seyretti. Ancak İran çatışması ve enerji piyasalarındaki bozulma bu talep kaynaklarını baskıladı.

Kim, Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerin enerji güvenliği için para birimlerini korumaya öncelik verdiğini ve altın birikiminin geri plana düştüğünü söyledi. Asya talebinin eski gücüne dönmesi için enerji piyasaları ile Hürmüz'deki çatışmanın uzun vadede normalleşmesi gerektiğini belirtti.

Goldman Sachs 4 bin doları güçlü taban olarak görüyor

Goldman Sachs altındaki yükseliş beklentisini korurken Kim, ons başına 4 bin dolar seviyesinin "oldukça sağlam bir taban" olduğunu söyledi. Bu seviyelerde kamu ve kurumsal yatırımcı alımlarının görüldüğünü belirten Kim, Fed toplantısına kadar verilerden kaynaklanabilecek dalgalanmalarda 4 bin dolara yaklaşan fiyatların kademeli alım fırsatı sunabileceğini ifade etti.

Kim, altının yönü açısından Fed toplantısı öncesinde açıklanacak tüketici enflasyonu verisinin belirleyici olacağını kaydetti.

Gümüşte sert oynaklık sürebilir

Kim, gümüş talebinin yaklaşık yarısının sanayiden, yüzde 20'sinin ise yatırımlardan geldiğini söyledi. Perakende ve yatırım talebine bağlı olarak gümüşün ons başına 50, 80 veya 100 dolarda denge bulabileceğini belirtti.

Gümüşte yüzde 20-30'u bulan günlük düşüşler görülebildiğine dikkat çeken Kim, merkez bankalarının gümüş değil altın biriktirmesi nedeniyle temel yatırım tercihinin altın olmaya devam ettiğini söyledi.