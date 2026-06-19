Goldman Sachs, Fed beklentileri nedeniyle altın tahminini 500 dolar birden düşürdü

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılında faiz indirimi yapacağı beklentisinden vazgeçtiğini açıklayarak, yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 500 dolar aşağı yönlü revize etti.

Banka, aralık ayı için ons altın hedefini 5.400 dolardan 4.900 dolara indirdi.

Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven tarafından yayımlanan notta, yeni hedef seviyenin altının yılın ikinci yarısında yükseliş trendini sürdüreceğine işaret ettiği, ancak bu artışın önceki tahminlere kıyasla daha sınırlı kalmasının beklendiği ifade edildi.