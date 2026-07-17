Goldman Sachs: Merkez bankalarının alımları altını destekliyor
Goldman Sachs, merkez bankalarının güçlü altın alımlarının Fed'e ilişkin şahin beklentilerin oluşturduğu kısa vadeli baskıyı sınırlayabileceğini belirtti.
Goldman Sachs, merkez bankalarının mayıs ayında sürdürdüğü güçlü altın alımlarının, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin şahin beklentilerin yarattığı kısa vadeli baskıya rağmen altın fiyatlarını destekleyebileceğini bildirdi.
Banka analisti Lina Thomas'ın değerlendirmesine göre, merkez bankaları mayıs ayında 81 ton altın satın aldı.
Üç aylık mevsimsellikten arındırılmış aylık ortalama alım 67 ton olurken, bu rakam 2022 öncesinde 17 ton seviyesinde bulunuyordu.
Goldman Sachs, özellikle Çin'in öncülüğünde merkez bankalarının altın alımlarının yeniden hız kazanmasının, Fed kaynaklı geçici fiyat baskısını sınırlayabileceğini değerlendirdi.
2026 tahmini değişmedi
Banka, merkez bankalarının 2026'da aylık ortalama 50 ton, 2027'de ise 40 ton altın alacağı yönündeki beklentisini değiştirmedi.
Goldman Sachs, gelişmekte olan ülke merkez bankalarının 2022'de Rusya'nın rezervlerinin dondurulmasının ardından hız verdiği rezerv çeşitlendirme stratejisinin, 2026 sonu için ons başına 4 bin 900 dolar seviyesindeki altın tahmininin temel dayanağı olmayı sürdürdüğünü belirtti.
Fed baskısı kısa vadeli görülüyor
Banka, piyasalarda Fed'in olası faiz artırımlarının fiyatlanmasının kısa vadede altın üzerinde baskı yarattığını ancak ekonomistlerinin faiz artışı beklemediğini ifade etti.
Goldman Sachs, orta vadede altın fiyatlarına yönelik risklerin ise yukarı yönlü olmaya devam ettiğini kaydetti.