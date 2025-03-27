Goldman Sachs, yıl sonu altın tahminini tekrar yükseltti

Goldman Sachs, merkez bankalarının beklenenden daha güçlü altın talebi ve altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) olan sağlam girişler nedeniyle yıl sonu altın fiyat tahminini ons başına 3.300 dolara yükseltti.

Banka, değerli metale yönelik giderek daha iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu gösterdi. Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven, geçen ay 2025 sonu için tahminlerini 3.100 dolara çıkarmıştı. Lina Thomas ve Daan Struyven, perşembe günü yayımlanan notlarında resmi sektörün aylık ortalama 70 ton altın talep edebileceğine vurgu yaptılar. Bu rakam, önceki 50 tonluk tahminlerinin üzerinde yer alıyor.

Goldman Sachs analistleri, yeni 3.300 dolarlık tahminin Kasım-Ocak döneminde hızlanan alımları yansıttığını belirtti. Bu dönemde merkez bankalarının aylık ortalama 190 ton altın aldığı vurgulandı. Ayrıca, Çin’in en az üç yıl boyunca “hızlı bir şekilde” alım yapmaya devam edebileceği öngörülüyor.

“Özellikle gelişmekte olan piyasalardaki merkez bankaları, 2022’den bu yana altın alımlarını yaklaşık beş kat artırdı. Bu eğilim, Rus rezervlerinin dondurulmasının ardından başladı” diye yazan Thomas ve Struyven, bunun rezerv yönetiminde yapısal bir değişiklik olduğunu ve kısa vadede tersine dönmesini beklemediklerini belirtti.