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Goldman Sachs’tan altın için tahmin: 2025 yılı başında 2700 doları bulabilir

Goldman Sachs, altın fiyatının 2025 başında 2700 doları bulabileceği yönündeki tahminini paylaştı.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs’tan altın için tahmin: 2025 yılı başında 2700 doları bulabilir
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ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs, yayımladığı notta ons altın fiyatının gelecek yılın başında 2700 doları göreceği tahminini açıkladı.

Altın fiyatları hakkında olumlu görüşünü yineleyen kurum, merkez bankalarının güçlü talebine ve Fed'in bu haftaki politika toplantısında faiz indirimine gideceği beklentilerine dikkat çekti.

Analist Lina Thomas ve Daan Struyven’nin hazırladığı notta, “Ekonomistlerimizin Çarşamba günü 25 baz puanlık Fed indirimi baz senaryosu altında altın fiyatlarında bir miktar taktiksel düşüş görsek de, uzun altın ticareti tavsiyemizi ve 2025'in başlarında 2.700 dolar fiyat hedefimizi yineliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Yatırımcılar, ABD merkez bankasının bu hafta gevşeme döngüsünü yarım puanlık bir indirimle mi yoksa Goldman Sachs'ın beklediği gibi 25 baz puanlık bir indirimle mi başlatacağı konusunda ikiye bölündü.

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