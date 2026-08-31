Goldman Sachs’tan altın için 4.900 dolar tahmini
Goldman Sachs, ons altın fiyatının 2026 sonuna kadar 4.900 dolara yükselmesinin beklendiğini değerlendirdi. Kurum, merkez bankalarının güçlü altın talebini sürdürmesinin ve Fed’den faiz artırımı beklentilerinin azalmasının fiyatları destekleyeceğini öngördü.
Goldman Sachs Research, ons altının 2026 sonuna kadar 4.900 dolara ulaşmasının beklendiğini öngördü. Kurum, merkez bankalarının döviz rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla güçlü altın talebini sürdürmesinin altın fiyatlarını destekleyeceğini öngörüyor. Banka ayrıca piyasaların 2026’da ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz artırımı beklentilerini azaltmasının da değerli metal fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alacağını belirtiyor.
"Altın türevleri piyasadaki volatiliteyi artırıyor olabilir"
Goldman Sachs, yatırımcıların hükümet politikalarında yaşanabilecek büyük ölçekli değişikliklere karşı portföylerini korumak amacıyla altın türevlerini kullandığını ifade ediyor. Banka, bu işlemlerin değerli metal piyasasındaki volatiliteyi artırıyor olabileceğine dikkat çekiyor.