Goldman Sachs'tan altın için yeni tahmin

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Goldman Sachs, ABD'deki son faiz artışına rağmen 2027 sonu için altın fiyatı tahminini ons başına 5.400 dolar seviyesinde korudu. Banka, daha sıkı para politikasının altındaki yükselişi durdurmaktan çok, yakın vadeli rallinin hızını yavaşlatmasının beklendiğini belirtti.

Fed, çarşamba günü faiz artırırken gelecek aylarda daha fazla artış sinyali verdi. ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh da oy birliğiyle alınan karara katıldı.

Sıkı politika yükseliş hızını yavaşlatabilir

Goldman Sachs, sıkı para politikasının etkisinin "daha düşük nihai altın fiyatından ziyade, yakın vadede daha yavaş bir değerlenme patikası" üzerinden hissedilmesini beklediğini bildirdi.

Banka, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesinin altına yönelik olumlu görüşünün ana yapısal dayanağı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Notta, Fed'in daha şahin bir patikaya yönelmesi halinde altında daha sert bir düzeltme görülebileceği belirtildi. Fed'in bu yıl üç ek faiz artışı yapması ve daha yüksek bir nihai faiz sinyali vermesi durumunda altın fiyatının yaklaşık 4.070 dolara kadar gerileyebileceği kaydedildi.

Goldman Sachs, buna karşın merkez bankası alımlarının desteğiyle altının 2026 sonunda yaklaşık 4.200 dolara toparlanabileceğini öngördü.