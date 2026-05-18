Goldman Sachs’tan altın tahmini: Yön yukarı mı, aşağı mı?

Goldman Sachs, resmi ticaret verilerindeki eksiklikleri hesaba katacak şekilde modelini güncellemesinin ardından merkez bankalarının altın talebinin daha önce tahmin edilenden güçlü olduğunu ve 2026 içinde yeniden hız kazanmasının beklendiğini açıkladı.

Banka, Cuma günü tarihli raporunda merkez bankalarının altın alımlarına ilişkin güncel tahminini 12 aylık hareketli ortalama bazında mart ayında aylık yaklaşık 50 tona yükseltti. Önceki metodolojiye göre bu rakam 29 ton seviyesindeydi.

Goldman Sachs, jeopolitik belirsizlikler nedeniyle rezerv çeşitlendirme eğiliminin sürmesiyle birlikte merkez bankalarının 2026 boyunca aylık ortalama yaklaşık 60 ton altın alımı gerçekleştirmesini beklediğini belirtti.

"Altına yönelik güçlü talep sürüyor"

Goldman Sachs, merkez bankaları anketleri ve son jeopolitik gelişmelerin hem resmi kurumlar hem de özel yatırımcılar tarafında altına yönelik güçlü temel talebin sürdüğünü gösterdiğini vurguladı.

Banka, 2026 yıl sonu için ons altın fiyatı hedefini 5.400 dolar seviyesinde korudu. Ancak kısa vadede piyasa stresi dönemlerinde yatırımcıların nakit yaratmak amacıyla likit varlık satışına yönelmesi halinde altın fiyatlarının baskı altında kalabileceği uyarısında bulundu.