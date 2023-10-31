Gram altın güne rekorla başladı
Altının ons fiyatı, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle değer kaybına yönelirken, gram altın fiyatı dolar/TL'deki yükselişle sabah saatlerinde tarihi zirvesini yeniledi.
Ons altın fiyatları, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle baskılanırken; gram altın fiyatları dolar/TL'deki yükselişle sabah saatlerinde tarihi rekor seviyesini 1831 liraya kadar yükseltti.
Ons altın, 1990 dolara kadar gerilerken, saat 09.47 itibarıyla yüzde 0,12 düşüşle 1993 dolarda işlem gördü.
Gram altın ise, zirvesini 1831 liraya yükselttikten sonra, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle kayba yöneldi. Şu dakikalarda ise, yüzde 0,07 kayıpla 1812 liradan alıcı buluyor.