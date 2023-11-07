Gram altın kritik sınıra kadar geri çekildi

Altın fiyatlarında düşüş, haftanın ikinci işlem gününde de devam ediyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin şahin mesajlarıyla küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle altının ons fiyatı baskılanıyor. Kashkari açıklamalarında, fiyat baskılarının azaldığına dair pozitif sinyaller gelmesine rağmen, enflasyona karşı zafer ilan etmek için çok erken olduğu mesajını verdi. Böylelikle Kashkari, Fed'den gelebilecek bir faiz artırımına açık kapı bırakmış oldu.

1971 dolara kadar gerileyen ons altın, saat 08.56 itibarıyla yüzde 0,17 kayıpla 1974 dolarda işlem görüyor. sarı maden, geçtiğimiz hafta 2000 dolar seviyelerinin üzerini test etmişti.

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan altının gram fiyatı, dolar/TL'deki yükselişe rağmen, ons altındaki gerilemeyle değer kaybediyor. 1802 - 1819 bant aralığında hareket eden gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,09 düşüşle 1806 liradan alıcı buluyor.