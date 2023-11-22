Gram altın tarihi zirvesine yakın

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiği yönünde beklentiler destek sağlasa da doların son düşüşünden sonra yatay seyretmesiyle 2000 doların altına geriledi.

Altının ons fiyatı, 1995 - 2000 bant aralığında hareket ederken; saat 09.03 itibarıyla yüzde 0,02 düşüşle 1998 dolarda hareket ediyor.

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın, dün ons altındaki yükselişin etkisiyle tüm zamanların zirvesini 1857 liraya çıkarırken; bugünkü işlemlerde de rekor seviyeye yakın işlem görüyor. Gram altın şu dakikalarda yüzde 0,11 artışla 1851 liradan alıcı buluyor.