Gram altın tarihi zirvesine yaklaştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiği yönünde beklentilerle yükselirken; dolar ve ABD tahvil faizlerinin hareketine göre dalgalanıyor. Güne düşüşle başlayan ons altın, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle 1982 dolara kadar yükseldi ve 6 Kasım tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Sarı maden saat 18.07 itibarıyla yüzde 1,14 primle 1981 dolarda işlem gördü.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1980 ve 1990 seviyeleri direnç, 1950 ve 1940 dolar destek konumunda bulunuyor.

Analistler, Çin ekonomisinde resesyon endişelerinin güçlenmesinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşmeden alınan negatif sinyallerin etkisiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade etti.

Gram altın 1828 liraya kadar yükseldi

Altının gram fiyatı, ons altına paralel hareket etmeye devam ediyor. 1828 liraya kadar yükselen gram altın, şu dakikalarda yüzde 1,11 artışla 1826 liradan alıcı buldu. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 200 liradan satılıyor.

Gram altın tarihi zirvesini 3 Kasım'da 1830 liraya yükselerek görmüştü.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.806 liradan tamamlamıştı.