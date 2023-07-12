Gram altın zirvesini yeniledi; Ons altının gözü ABD'de

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının gram fiyatı, rekor üzerine rekor kırmayı sürdürüyor. Gram altın, bugün sabah saatlerinde ons altın ve dolar/TL’de yaşanan yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1630 liraya taşırken, saat 11.52 itibarıyla yüzde 0,30 artışla 1627 lirada alıcı buldu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 670 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 790 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1622 liradan tamamlamıştı.

Ons altının gözü ABD enflasyonunda

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisiyle altın fiyatlarını desteklemesi bekleniyor. Altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde 1941 dolara kadar yükselirken, saat 11.38 itibarıyla yüzde 0,18 yükselişle 1935 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1930 ve 1920 dolar destek, 1940 ve 1950 dolar direnç konumunda bulunuyor.

ABD’de haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsatan analistler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikasında etkili olacağını dile getirdi.

Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yüksek olmasına karşın açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin de önemine dikkat çekerek, bugünkü verilerin ardından Banka'nın nihai faiz oranını yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleme olasılığının da öne çıkabileceğini ifade etti.

Ons altın kritik direncinden güçlendi

İntegral Yatırım

Ons altın bu sabah kritik direncinin üzerinde güne başladı. Zayıflayan tahvil faizleri ve dolar endeksi etkisi ile ons altın kritik direncinde tutunmayı şimdilik başardı. Ancak bugün Fed 'in faiz kararını verirken odaklandığı enflasyon verisi açıklanacak. Dolayısıyla Bugün gözler ABD TÜFE verisinde olacak. Özellikle çekirdek enflasyon tarafında beklenti altı gelen bir veri ons altında 50 günlük hareketli ortalamasına doğru yeni bir hareket alanı yaratabilir. Aksi takdirde hareketli ortalamalarında tutunmayı başaramazsa dar bant alanında paslaşmalar devam edebilir. Ek olarak bugün FOMC Üyesi Mester'in Konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altında 1890 seviyesinden şimdilik alımlar gelmiş durumda. 1930 seviyesi üzerinde pozitif momentumun hız kazanması ile birlikte yukarı yönlü hareket devam ediyor. Ancak yukarı yönlü hareketin netlik kazanması için 1960 seviyesinin üzerinde kapanışlar önemli olmalı. Buna karşın 1930 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 1900 seviyesine doğru tekrar satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1900 / 1890/ 1870

Dirençler: 1960 /1980 / 2000