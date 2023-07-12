Gram altına 'ABD verisi' dopingi

İSTANBUL / EKONOMİ

Altının gram fiyatı, sabah saatlerinde ons altın ve dolar/TL’de yaşanan yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1630 liraya taşırken, beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisi sonrası zirvesini 1639 liraya yükseltti. Önemli veri sonrası ons altında yaşanan yükselişin desteğiyle rekor kıran gram altın, saat 16.06 itibarıyla yüzde 0,76 artışla 1634 lirada alıcı buldu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 690 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 62 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1622 liradan tamamlamıştı.

Ons altında hızlı yükseliş

Altının ons fiyatı, piyasa beklentilerin altında gelen ABD haziran ayı enflasyon verisi sonrası, 'ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında eli rahatlayabilir' algısıyla hızlı yükseldi. Veriyle beraber 1935 dolardan 1950 dolara kadar yükselen ons altın, saat 16.14 itibarıyla yüzde 0,70 oranında yükselişle 1945 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1930 ve 1920 dolar destek, 1940 ve 1950 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Ons altın kritik direncinden güçlendi

İntegral Yatırım

Ons altında 1890 seviyesinden şimdilik alımlar gelmiş durumda. 1930 seviyesi üzerinde pozitif momentumun hız kazanması ile birlikte yukarı yönlü hareket devam ediyor. Ancak yukarı yönlü hareketin netlik kazanması için 1960 seviyesinin üzerinde kapanışlar önemli olmalı. Buna karşın 1930 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 1900 seviyesine doğru tekrar satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1900 / 1890/ 1870

Dirençler: 1960 /1980 / 2000