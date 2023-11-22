Gram altında tüm zamanların yeni zirvesi

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiği yönünde beklentiler destek sağlasa da doların son düşüşünden sonra yatay seyretmesiyle 2000 dolar sınırında hareket ediyor. Altının ons fiyatı, 1995 - 2006 bant aralığında hareket ederken; saat 18.02 itibarıyla yüzde 0,09 düşüşle 1997 dolarda hareket ediyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2010 ve 2030 seviyeleri direnç, 1990 ve 1980 dolar destek konumunda bulunuyor.

Analistler, İsrail ve Hamas tarafından yapılan açıklamalarda tarafların 4 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya varmalarını duyurması üzerine alınan olumlu sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ekim-1 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu.

Gram altında yeni rekor

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın, ons altına paralel hareketini sürdürüyor. Gram altın, tüm zamanların zirvesini 1858 liraya çıkarırken; şu dakikalarda yüzde 0,12 artışla 1851 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 460 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,16 artışla 1849 liradan tamamlamıştı.