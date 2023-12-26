Gram altında tüm zamanların zirvesi: 26 Aralık gram altın fiyatı

Ons altın fiyatı, dolar ve tahvil getirilerinin ABD Merkez Bakası'nın (Fed) gelecek yıl mart itibariyle faiz indirimlerine başlayacağı yönünde beklentiler nedeniyle değer kaybetmesinden destek bulurken, tatil nedeniyle düşük işlem hacimli piyasalarda yükseldi.

Bugünkü işlemlerde 2065 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,57 yükselişle 2064 dolarda hareket etti.

Altının gram fiyatı ise, ons altın ve dolar/TL'nin değerindeki yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1949 liraya çıkardı. Değeri ons altın ve dolar/TL'ye göre hesaplanan gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 1,02 primle 1945 lirada alıcı buldu.