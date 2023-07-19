Gram altında yeni zirve

Gram altın, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı, bugünkü işlemlerde dolar/TL'de yaşanan yukarı yönlü hareketin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1734 TL'ye çekti. Dolar/TL ve ons altının değerine göre hesaplanan gram altın, saat 12.47 itibarıyla yüzde 0,01 kazançla 1712 TL'de işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 820 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 360 liradan satılıyor.



Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 3,4 üzerinde 1713 liradan tamamlamıştı.

Ons altında yatay seyir

Dün yüzde 1,2 artışla 1979 dolardan günü tamamlayarak 17 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını yapan altının ons fiyatı, bugün yatay bir seyir izliyor. Sarı maden şu dakikalarda, yüzde 0,01 kayıpla 1978 dolarda bulunuyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1970 ve 1950 dolar destek, 1990 ve 2000 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu ayki para politikası toplantısının ardından faiz artırımına son vereceğine yönelik öngörülerin güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeyi sürdürdüğünü ifade eden analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini bildirdi.