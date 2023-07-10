Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, yatırımcıların odağında bu hafta ABD'de açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri olacak. Sürpriz gelecek bir veri ile piyasaların hareketlenmesi bekleniyor. Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,8 artışla 1926 dolarla kapanışın ardından, şu sıralarda yüzde 0,10 oranında düşüşle 1925 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1910 ve 1900 dolar destek, 1930 ve 1940 dolar direnç konumunda bulunuyor.

ABD enflasyon verisi kritik

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygıların günden güne güçlendiğini hatırlatan analistler, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin haziranda 46 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü vurguladı.

Analistler, geçen hafta ABD'de 10 yıllık tahvil faizinin 4,0940 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test ettiğini kaydederek, para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 92 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağını fiyatlandığını vurguladı.

Bu hafta ülkede enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirten analistler, TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,1 artmasının beklendiğini hatırlattı.

Gram altında yükseliş sürüyor

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla yüzde 017 artışla 1614 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 650 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 830 liradan satılıyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.613 liradan tamamlamıştı.

Gram altının tarihi zirvesi, geçtiğimiz perşembe günü gördüğü 1623 lirada bulunuyor.