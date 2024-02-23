Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 23 Şubat 2024 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, geçtiğimiz iki haftayı negatif tarafta tamamlarken; içinde bulunduğumuz haftayı değer kazancıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Gram altın fiyatı da yükselişine devam ediyor. Peki, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Şubat 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
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Ons altın fiyatı, dolardaki zayıflık ve Ortadoğu'da tırmanan gerilimin altının çekiciliğini artırmasıyla hafif yükselirken; sarı maden iki hafta aradan sonra haftayı artıda kapamaya hazırlanıyor.
2027 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.08 itibarıyla yüzde 0,11 düşüşle 2022 dolarda işlem gördü.
Değeri ons altın ve dolar/TL'ye göre hesaplanan gram altın fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,16 primle 2020 liradan alıcı buldu