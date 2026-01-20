Grönland gerginliği değerli metalleri destekliyor: Altın ve gümüş rekora yakın

Spot altın, yüzde 0,3 artışla ons başına 4 bin 682 dolar seviyesinde işlem gördü. Altın, önceki seansta 4 bin 689,39 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 1,9 yükselerek 4 bin 680,30 dolara çıktı.

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın da yeni güne yüzde 0,24'lük yükseliş yaşandı. Gram altın 6 bin 515 lira seviyesinde seyrediyor.

Gümüşte kar satışı

Spot gümüş yüzde 1,4 düşüşle 93,33 dolara gerilerken, gün içinde 94,72 dolarla rekor kırdıktan sonra kar satışlarıyla karşılaştı.

Piyasalar Trump–AB gerilimini izliyor

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın bugün son kazançlarını sindiriyor. Piyasa, Trump’ın Grönland üzerinden AB ile yaşadığı gerilimin nereye evrileceğini görmek istiyor” değerlendirmesinde bulundu. Waterer, Trump’ın gümrük tarifeleri konusundaki sert söylemini sürdürmesi halinde altının kısa vadede 4.700 doların üzerine yönelme potansiyeli taşıdığını söyledi. Buna karşın, Davos’ta AB liderleriyle bir uzlaşma sağlanmasının risk primini azaltabileceğini de ekledi.

Fed bağımsızlığı tartışması gündemde

Altın ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerden de güç buldu. ABD Yüksek Mahkemesi’nin bu hafta, Trump’ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimine dair bir davayı ele alması bekleniyor. Piyasalar, Fed’in 27-28 Ocak toplantısında faizleri sabit tutacağı görüşünde. Cnbc-e'nin derlediği habere göre; faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha iyi performans gösteriyor.

Faiz indirimi beklentisi 2026’ya uzanıyor

OANDA Kıdemli Analisti Kelvin Wong, zayıf istihdam piyasası ve durgun tüketici güvenini gerekçe göstererek Fed’in faiz indirim döngüsünü 2026’ya kadar sürdürebileceğini, bir sonraki indirimin ise takvimde Haziran veya Temmuz aylarına ötelenmiş göründüğünü belirtti.

Diğer değerli metallerde düşüş

Spot platin yüzde 1,8 kayıpla 2 bin 331,20 dolara inerken, paladyum yüzde 2 düşüşle 1.804,15 dolar seviyesine geriledi.