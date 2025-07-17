Güçlenen dolar, altın fiyatını aşağı çekti

Gümrük tarifelerinin yarattığı tedirginliğin sürmesi keskin bir hareketin önüne geçerken, ons altın 3319 dolar desteğine doğru geriledi.

Ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,7 düşüşle 3323,18 dolarda.

WisdomTree emtia stratejisti Nitesh Shah, "Dün altın fiyatları asılsız olan bu söylentilerin etkisiyle yükseldi. Söylentiler bastırıldığından beri fiyatlar düşüyor. 1 Ağustos'taki tarife son tarihinden çok daha iyi ticaret anlaşmalarıyla çıkarsak, bunun altın fiyatlarını olumsuz etkileyebileceğini düşünüyorum” dedi.

ABD doları, şu sıralarda euro karşısında düşe göre yüzde 0,45 artışla 1,15889'dan işlem görüyor.