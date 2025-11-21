Güçlenen dolar altın fiyatlarını baskıladı: Haftanın son işlem gününe düşüşle başladı

Cuma günü altın fiyatları, beklenenden güçlü gelen ABD istihdam verilerinin, Fed’in aralık ayında faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirmesiyle geriledi.

Spot altın yüzde 0,4 düşüşle ons başına 4 bin 57 dolar seviyesine kadar indi. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,3 artarak 4 bin 71,90 dolar oldu.

Gram altın ne kadar?

ABD'de ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından gram altın fiyatları da yüzde 0,4 gerileyerek 5 bin 533 lira seviyesine geriledi.

"Piyasa şu anda oldukça kararsız"

Cnbc-e'de yer alan habere göre GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, altın fiyatlarının konsolide olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Dolar belirgin şekilde güçlendi. Fed’in faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğine yönelik spekülasyon yoğun. Piyasa şu anda oldukça kararsız. Aralık ayının sonuna yaklaşırken birçok yatırımcının kar realizasyonu yaptığını görüyoruz.”

Güçlü dolar altını baskılıyor

Hafta boyunca değer kazanan dolar endeksi .DXY, son bir ayın en güçlü haftasını geçirmeye hazırlanıyor. Daha güçlü dolar, altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale gelmesine yol açıyor.

ABD’de istihdam beklentilerin üstünde arttı

Federal hükümetin kapanması nedeniyle geciken ABD Çalışma Bakanlığı raporu, eylül ayında tarım dışı istihdamın 119 bin arttığını, piyasa beklentisi olan 50 binin çok üzerinde gerçekleştiğini gösterdi.

Fed faiz indirecek mi?

Piyasalarda önümüzdeki ay Fed’in faiz indirme olasılığı yaklaşık yüzde 39 olarak fiyatlanıyor. Faizlerin düşük olduğu dönemlerde getirisi olmayan altın daha cazip hale geliyor.

Fed’de enflasyon endişesi sürüyor

Fed’in Ekim toplantı tutanakları, faiz indiriminin enflasyonu kalıcı hale getirme riski taşıdığı yönünde uyarılar içerirken; Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, özellikle enflasyonun tekrar yükseliş sinyalleri verdiği bir ortamda “faiz indirimlerini öne almaktan rahatsız” olduğunu söyledi.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş XAG= yüzde 0,5 düşüşle 50,35 dolar, platin XPT= yüzde 0,4 yükselişle 1.521,41 dolar, paladyum XPD= yatay seyrederek 1.377,50 dolar seviyesinde işlem gördü.