Güçlü ABD istihdam verisi altını sert düşürdü

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ABD’de ağustos ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden çok daha güçlü gelmesinin ardından altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

53 bin kişi artması beklenen tarım dışı istihdam, tahminleri fazlasıyla aşarak 162 bin kişi arttı.

Verinin ardından ons altın düne göre yüzde 2 gerileyerek 4 bin 378 dolar seviyesini gördü.

Ons altın daha sonra kayıplarının bir bölümünü geri alarak 4 bin 403 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın ise yüzde 1,3 kayıpla 6 bin 853 TL civarında seyretti.

Bitcoin 80 bin doların altını test etti

Altının yanı sıra Bitcoin de satışlarla karşılaştı. Bitcoin fiyatı 80 bin dolar seviyesinin altını test ederek 79 bin 707 dolara kadar geriledi.

Kripto para, tepki alımlarıyla yeniden 80 bin 100 doların üzerine çıksa da düne göre yaklaşık yüzde 1,7 ekside kaldı.

ABD vadeli endeksleri de geriledi

Açıklanan istihdam verisinin ardından ABD vadeli endekslerinde de satışlar görüldü.

Dow Jones vadeli endeksi yüzde 0,33, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,2’nin üzerinde geriledi. Nasdaq 100 vadeli endeksi ise erken saatlerdeki kazanımlarını geri verdi.