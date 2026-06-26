Güçlü dolar altını baskıladı: Dördüncü haftalık düşüş kapıda

Altın fiyatları, ABD'de faiz artırımı beklentilerinin doları desteklemesi ve yatırımcıların ABD ile İran arasındaki hassas barış sürecini yakından takip etmeyi sürdürmesiyle cuma günü gerileme eğilimini korudu. Böylece değerli metal, üst üste dördüncü haftalık kaybına hazırlanıyor.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,1 gerileyerek 4.022,95 dolara indi. Böylece değerli metal, haftalık bazda yaklaşık yüzde 3,4'lük kayba doğru ilerledi. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 0,2 düşüşle 4.038,10 dolardan işlem gördü.

Hürmüz Boğazı'nda alarm: IMO refakat operasyonlarını durdurdu

Öte yandan, Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), bir geminin saldırıya uğradığı yönündeki bildirimin ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sağlanan refakat operasyonlarını perşembe günü geçici olarak askıya aldı. Söz konusu gelişme, ABD ile İran arasında sağlanan ön barış anlaşmasının kırılganlığına ilişkin endişelerin yeniden güçlenmesine neden oldu.

Güçlü dolar altın üzerindeki baskıyı artırdı

Öte yandan, ABD dolar endeksi üst üste ikinci haftayı da yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altının maliyetini artırırken, değerli metal üzerindeki satış baskısını da güçlendirdi.

ABD'de enflasyon üç yıl sonra ilk kez yüzde 4'ü aştı

Perşembe günü açıklanan veriler, ABD'de enflasyonun mayıs ayında yükselişini sürdürerek son üç yılın ardından ilk kez yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktığını ortaya koydu. Enflasyondaki artışta, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların enerji fiyatlarını yukarı çekmesinin etkili olduğu değerlendirildi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son enflasyon verilerinin hizmet enflasyonu tarafında sınırlı da olsa olumlu sinyaller verdiğini belirtti. Ancak Goolsbee, temel enflasyon baskılarının hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiğini ve istenen yönde bir iyileşme göstermediğini vurguladı.

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon baskılarının yıl içinde kademeli olarak zayıflamasını beklediğini ancak mevcut seviyelerin hâlâ yüksek seyrettiğini söyledi. Williams, enflasyonun Fed’in yüzde 2 hedefine dönüş sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğine dikkat çekti.

Piyasalar Fed’den üç faiz artışı bekliyor

Bloomberg HT'de yer alan habere göre piyasalar, Fed’in bu yıl üç faiz artırımı gerçekleştireceğini öngörürken, eylül ayında yapılacak bir faiz artırımına ilişkin olasılık yaklaşık yüzde 63 seviyesinde fiyatlanıyor.

Çin’in Hong Kong üzerinden altın ithalatı mayısta sert geriledi

Öte yandan, Çin’in Hong Kong üzerinden gerçekleştirdiği net altın ithalatı, mayıs ayında bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 38 azalarak 53,674 metrik tona geriledi. Nisan ayında bu rakam 86,715 ton seviyesindeydi.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,2 düşüşle 57,77 dolara, platin 1.600,95 dolarda yatay seyrederken, paladyum yüzde 0,4 yükselişle 1.188,97 dolara çıktı. Ancak tüm değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.